Москва, 26 мая 2022, 14:03 — REGNUM Россия не стремится быть отрезанной от технологических преимуществ развитых экономик, заявил 26 мая президент России Владимир Путин в ходе заседания Евразийского экономического форума.
«Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества в развитых экономиках. Мы не собираемся себя от этого отрезать — нас хотят оттуда выдавить. Но в современном мире это просто нереалистично, невозможно», — сказал он.
Путин принимает участие в форуме по видеоконференцсвязи.