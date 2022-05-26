Москва, 26 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Россия не стремится быть отрезанной от технологических преимуществ развитых экономик, заявил 26 мая президент России Владимир Путин в ходе заседания Евразийского экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества в развитых экономиках. Мы не собираемся себя от этого отрезать — нас хотят оттуда выдавить. Но в современном мире это просто нереалистично, невозможно», — сказал он.

Путин принимает участие в форуме по видео-конференц-связи.