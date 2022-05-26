Анкара, 26 мая 2022, 14:03 — REGNUM От поставок российского природного газа не собирается в настоящее время отказываться Турция. Об этом 26 мая заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, его слова приводит газета Sabah.
Как рассказал Чавушоглу, министры энергетики Турции и Израиля собираются обсудить энергетические вопросы. При этом он отметил, что в случае, если израильская сторона сможет достичь объема газодобычи для экспорта голубого топлива в Европу, территория Турции станет единственным экономическим маршрутом для этого.
«У нас, у Турции, нет проблем, и пока что нет решения не покупать газ у России с точки зрения энергетической безопасности», — сказал турецкий министр иностранных дел.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель и главный советник турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что НАТО должно учитывать опасения Турции по возможному расширению альянса за счет Финляндии и Швеции.