Анкара, 26 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. От поставок российского природного газа не собирается в настоящее время отказываться Турция. Об этом 26 мая заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, его слова приводит газета Sabah.

(сс) Preiss MSC Мевлют Чавушоглу

Как рассказал Чавушоглу, министры энергетики Турции и Израиля собираются обсудить энергетические вопросы. При этом он отметил, что в случае, если израильская сторона сможет достичь объема газодобычи для экспорта голубого топлива в Европу, территория Турции станет единственным экономическим маршрутом для этого.

«У нас, у Турции, нет проблем, и пока что нет решения не покупать газ у России с точки зрения энергетической безопасности», — сказал турецкий министр иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель и главный советник турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что НАТО должно учитывать опасения Турции по возможному расширению альянса за счет Финляндии и Швеции.