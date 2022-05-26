Ставрополь, 26 мая 2022, 14:03 — REGNUM В Ставропольском крае проходят специальные мероприятия в минприроды и в администрации Кочубеевского района. По сведению ряда СМИ, они могут быть связаны с расследованием нелегальной добычи природных ресурсов.
По данным портала, эта информация подтверждена в приемной главы Кочубеевского округа. Отмечается также, что обыски в администрации проходят уже во второй раз за несколько месяцев. Предположительно они связаны с нарушениями при разработке песчано-гравийных карьеров.