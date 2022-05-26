Ставрополь, , 14:03 — REGNUM В Ставропольском крае проходят специальные мероприятия в минприроды и в администрации Кочубеевского района. По сведению ряда СМИ, они могут быть связаны с расследованием нелегальной добычи природных ресурсов.

Обыск RobillardMichel

«В администрации Кочубеевского муниципального округа и министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды проходят следственные мероприятия. В муниципалитет и краевое ведомство нагрянули представители ФСБ и прокуратуры», — пишет со ссылкой на свой источник NewsTracker.

По данным портала, эта информация подтверждена в приемной главы Кочубеевского округа. Отмечается также, что обыски в администрации проходят уже во второй раз за несколько месяцев. Предположительно они связаны с нарушениями при разработке песчано-гравийных карьеров.