Екатеринбург, , 14:23 — REGNUM Высокопоставленные сотрудники администрации Екатеринбурга отчитались о своих доходах. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.

Рост дохода Pixabay.com

Самым богатым сотрудником мэрии уральской столицы стал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов. За 2021 год чиновник задекларировал всего 4,5 млн рублей, при том, что годом ранее он заработал 10,5 млн рублей. В собственности у Галямова находится два автомобиля: BMW X5 M и ВАЗ 212 901. При этом жена чиновника в 2021 году внесла в семейный бюджет более 12 млн рублей. Женщина владеет семью земельными участками двумя домами и двумя автомобилями. Противоположная ситуация сложилась в семье начальника Департамента социальной и молодёжной политики городской администрации Елены Левиной. Чиновница задекларировала доход в 1,9 млн рублей. Её супруг заработал в шесть раз больше — 11,1 млн рублей.

Самый небольшой доход среди высокопоставленных сотрудников мэрии оказался у главы комитета по товарному рынку Ивана Бескрестного — он указал в декларации 1,3 млн рублей. В собственности у чиновника находятся два прицепа, автомобиль Toyota Fortuner и моторная лодка под названием «Романтика».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своих доходах отчитался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он задекларировал 6,1 млн рублей дохода.