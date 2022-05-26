Воронеж, , 14:02 — REGNUM Строительство дороги-дублёра Московского проспекта в Воронеже начнётся осенью 2022 года. Об этом сказал 26 мая в своём отчёте перед депутатами Воронежской областной думы губернатор Александр Гусев.

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«Мы прорабатываем вопрос создания системы магистрального пассажирского транспорта Воронежской городской агломерации, на наиболее востребованном направлении приступили к проектированию транспортной инфраструктуры для метробуса», — сказал Гусев.

Глава региона сообщил, что проектирование технических решений по строительству новой дороги планируется завершить до 1 июля, к строительству намерены приступить осенью. Дорога протяжённостью 8,7 км соединит улицу Антонова-Овсеенко с проспектом Труда, выйдет на Московский проспект, улицы 9 Января и Кольцовскую. После запуска дороги-дублёра планируется начать строительство основной транспортной магистрали для метробуса.

Планируется, что первая ветка метробуса пройдёт от ВГУ до аэропорта, протяжённость ветки составит 22 км. Новую транспортную систему рассчитывают запустить в 2026 году.