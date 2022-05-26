Белгородский район, Белгородская область, 26 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Последствия обстрела украинскими боевиками села Журавлёвка показал 26 мая в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Повреждённый обстрелом дом в Журавлёвке

По данным властей, после обстрела 25 мая повреждено 13 домовладений.

«Ситуация не позволяет начать восстановительные работы. Рисковать жизнями строителей не будем. Состояние пострадавшего во время вчерашнего обстрела стабильное. Ранение средней степени тяжести, после операции перевели в палату. Обязательно его проведаю», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за время обстрелов в Журавлёвке и Нехотеевке повреждено более 80 строений и свыше 40 автомобилей.