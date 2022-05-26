Село Воробжа, Курская область, 26 мая, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Курской области в результате атаки на приграничное село Воробжа в Суджанском районе осколков стекла пострадал один человек, сообщил 26 мая губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Повреждения в селе Воробжа Курской области

«По уточненной информации, пострадал учитель школы: получил ранение от отлетевших осколков стекла. Медики сообщают, что его состояние не требует госпитализации» — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Ранее Старовойт сообщил, что в селе повреждены несколько домов и здание школы.