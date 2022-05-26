Москва, , 14:00 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предположение финского политолога о возможном конфликте с Финляндией из-за провокаций западных стран. Об этом он заявил 26 мая журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее финский политолог, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман заявил в интервью, что США и Великобритания могут спровоцировать конфликт между Россией и Финляндией. Поводом может стать, например, уничтожение гражданского самолёта.

«Давайте я всё-таки не буду политологов комментировать. Это их хлеб, пусть они этим занимаются», — сказал Песков журналистам.

В интервью Ura.ru Бекман заявил о «большой и вероятной» угрозе провокации. По его словам, британцы могут сбить шведский или финский гражданский самолёт, что приведёт к усилению «военного психоза». На фоне этого Британия попытается ввести войска в Финляндию, Швецию или на финские Аландские острова.

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