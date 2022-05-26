Томск, , 14:00 — REGNUM Мэру Томска Ивану Кляйну, осуждённому за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное предпринимательство, предъявлено ещё одно обвинение. Об этом 26 мая в своём телеграм-канале сообщили его адвокаты.

Иван Кляйн Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам адвокатов, утром 26 мая Кляйна доставили из медучреждения, где он проходило медицинскую процедуру, в здание Следственного комитета: «Следователь по особо важным делам предъявил Ивану Кляйну новое обвинение».

По словам защитников, на этот раз Кляйн обвиняется в том, что он «якобы дал указание» начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства о приёмке работ по ремонту дорожного полотна, заведомо зная о том, что работы были выполнены с отклонениями от нормативов.

Адвокаты заявляют, что «обвинение строится на показаниях одного лица, находящегося под следствием продолжительное время», и «основано именно на устных показаниях такого свидетеля».

Как сообщало ИА REGNUM, мэра Томска Ивана Кляйна задержали и затем арестовали в ноябре 2020 года. Решением суда он был временно отстранён от должности. Против градоначальника возбудили два уголовных дела о превышении полномочий и одно — о незаконном предпринимательстве.

В декабре 2021 года Кляйн был осуждён на два года колонии общего режима и оштрафован на 200 тыс. рублей. Его адвокаты обжаловали вынесенный приговор.

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