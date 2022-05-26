Москва, 26 мая, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Наметившееся сокращение добычи нефти в России не должно рассматриваться как серьезный удар по развитию экономики России, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор департамента отраслевых рынков Финансового университета Иван Петров.

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«Введенные многосторонние санкции требуют серьёзной перестройки нефтяного бизнеса. В этих условиях снижение объемов добычи — это правильный путь, хотя это и негативно отразиться на ВВП страны.

Главное, чтобы снижение сопровождалось реструктуризацией добывающих мощностей с приоритетом сокращения низкоэффективной составляющей как по затратам, так и по логистике.

Также необходимо понимание инвестиционной фазы реализации проектов, так как по некоторым из них необходимо наращивание объемов добычи

Главное, чтобы в этих условиях внутренний спрос удовлетворялся в полном объеме и создавались новые мощности и точки устойчивого спроса на внутреннем рынке нефтехимии, и т.ч. в рамках импортозамещения.

Для поддержки предприятий, вынужденных по разным причинам снижать объемы добычи предусмотрены серьезные меры государственной поддержки с целью сохранения занятости в отрасли.

Главное не сам объем снижения, а период времени, которое необходимо для восстановления прежних объемов добычи и экспорта.

Это время целесообразно потратить на проведение мероприятий по импортозамещению и выстраиванию новых экспортных механизмов с запуском российского бенчмарка Urals и премиальной нефти с «Восток Ойл» на основе недолларовых валют», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём добытой нефти в 2022 году в России составит 480 — 500 млн тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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