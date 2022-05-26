Лос-Анджелес, США, , 13:58 — REGNUM К актёрскому составу третьего сезона сериала «Ведьмак» присоединилась Фрэнсис Пули. Об этом сообщило Redanian Intelligence.

«Ведьмак» Пресс-служба Netflix

По данным СМИ, актриса сыграет девушку по имени Терин, которой не было в книгах Анджея Сапковского. Как отмечает издание, Фрэнсис Пули того же возраста и роста, что и Фрейя Аллан, исполняющая роль Цири, — вполне вероятно, что персонаж Пули по сюжету окажется двойником Цири.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом сезоне чародейку Кейру Мец сыграет София Ингар, а роль волшебницы Маргариты Ло-Антиль исполнит Рошель Роуз. Премьера шоу запланирована на 2023 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа примерная дата выхода спин-оффа «Семейки Аддамс» от Тима Бёртона