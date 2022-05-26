Новосибирск, , 13:59 — REGNUM Разговоры о том, что болонская система не эффективна в профессиональном преподавательском сообществе говорили с самого начала её внедрения. Об этом ИА REGNUM сообщил заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов.

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«Однако, установка на подключение российского образования к международному рынку труда были поставлены нашими управленцами превыше всего. В итоге с 2003 года мы получили нескончаемый процесс реформирования нашей системы высшего образования в попытке соответствовать «лучшим» международным стандартам и «лучшим» мировым университетам. Февраль 2022 года стал определяющим, стало очевидно, что некогда единые международные рынки товаров и капитала распадаются, поэтому вопрос фрагментации международного рынка образовательных услуг и труда был вопросам очень ближайшего будущего, это было объективно предопределено. В этом контексте, заявление министра Валерия Фалькова — это скорее фиксация неизбежного», — сказал Борисов.

Однако, по словам эксперта, остаётся много вопросов: можно ли реформировать только систему высшего образования, которая во многом зависит от эффективности среднего звена; каким образом будет конструироваться дизайн новой образовательной реформы и какую роль в этом процессе будет играть профессорско-преподавательское сообщество?

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