* ИГ — запрещённая в России организация

Киркук, Ирак, 26 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Службы безопасности Ирака ликвидировали членов группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Киркук. Об этом 26 мая сообщает Shafaq со ссылкой на заявление пресс-службы министерства обороны Ирака.

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По последним данным, информация о месте дислокации террористов была получена Разведывательным управлением правительственного ополчения в провинции Киркук.

В ходе проведённой спецоперации, часть боевиков была уничтожена. Двое террористов были захвачены и переданы местным следственным органам. По данным журналистов, задержанные боевики обвиняются в подготовке терактов в городе Киркук. У них было изъято оружие и производные для изготовления взрывных устройств.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.