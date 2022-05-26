Стокгольм, , 14:00 — REGNUM Регион Даларна первым в Швеции ввел требование об обязательной вакцинации для бюджетников. Оно начало действовать с 1 января 2022 года. Однако уже теперь местные власти намерены его отменить. Об этом 25 мая сообщил телеканал SVT.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сейчас эпидемиологическая ситуация изменилась, поэтому мы намерены частично отменить наше предыдущее решение. Однако важно, чтобы мы сохраняли бдительность в отношении изменений по поводу распространения коронавирусной инфекции», — сказал в интервью SVT региональный советник Ульф Берг.

Ожидается, что администрации Даларны отменит свое решение об обязательной вакцинации 30 мая.

Согласно предложению, требование по-прежнему будет распространяться на временный персонал, новых сотрудников и стажеров. Бюджетники, которые уже трудоустроены на постоянной основе, будут освобождены от необходимости проходить вакцинацию.