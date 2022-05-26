Сеул, 26 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Каждый пятый подросток Южной Кореи зависим от смартфона или интернета. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на данные министерства по вопросам гендерного равенства и семей.

rawpixel Смартфоны

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1,2 млн учащихся начальных, средней и старшей школы, около 322 тыс. были отнесены к группе «высокого риска». По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 11 тыс. человек.

Известно, что 134,8 тыс. человек были зависимы от смартфонов, 188,9 тыс. — от интернета, а 88,1 тыс. человек — от смартфона и интернета.

Отмечается, что у 96% учащихся четвертых классов начальной школы были смартфоны, а 16% из них — были отнесены к группе высокого риска. Среди учеников первых классов средней школы показатель составил 20,5% и 19,3% соответственно.

В министерстве отметили, что 98,5% подростков зависимы от смартфонов из-за видеороликов, 96,7% — из-за игр, 96,5% — из-за мессенджеров.