Стокгольм, , 14:02 — REGNUM В своем решении от 25 мая омбудсмен Швеции по делам юстиции подвергла серьезной критике работу Шведской службы тюрем и пробации за то, что заключенным было разрешено находиться в одной камере несмотря на то, что у некоторых из них был положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщила новостная служба TT.

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«На мой взгляд, негуманно сажать заключенного с отрицательным результатом теста на COVID-19 вместе с заключенным, у которого подтверждено заболевание. Я знаю о напряженной ситуации, царящей в пенитенциарной системе, но это неприемлемо, когда нехватка ресурсов государственного ведомства таким образом сказывается на заключенных», — говорится в пресс-релизе омбудсмена Швеции по делам юстиции Катарины Полссон.

Омбудсмен также считает, что положения о возможности помещения инфицированных заключенных в одиночные камеры для защиты здоровья других заключенных должны быть пересмотрены. Соответствующий запрос она направила правительству Швеции.

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