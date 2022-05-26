Сыктывкар, 26 мая, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Республика Коми получит инфраструктурный бюджетный кредит в 939,2 млн рублей. Заявку региона сегодня, 26 мая, одобрило правительство РФ.

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Средства будут в течение двух лет направлены на реализацию двух проектов. Первый проект предполагает строительство животноводческой фермы на 550 голов крупного рогатого скота. Общий бюджет — свыше 1,5 млрд рублей, в том числе 330 млн рублей — средства бюджетного кредита.

«Реализация этого проекта позволит повысить продовольственную безопасность Республики Коми, а также создать 195 рабочих мест», — прокомментировал глава республики Владимир Уйба.

Второй проект — строительство туристско-рекреационного комплекса в пригороде города Сыктывкара». Общий бюджет — более 1 млрд 629 млн рублей, из них 609,22 млн рублей – средства бюджетного кредита.

«Реализация проекта позволит создать на территории республики современный туристско-рекреационного комплекс для благоприятного и комфортного отдыха и работы людей. Будет создано 151 рабочее место», — рассказал глава Коми.

В рамках проекта планируется построить гостиничный комплекс, спортивную инфраструктуру, детскую площадку.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года Коми получила инфраструктурный бюджетный кредит в 2,6 млрд рублей.