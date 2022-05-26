Донецк, 26 мая, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины атаковали населённый пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

В 13:10 зафиксирована атака с позиций в Новомихайловке. Украинская артиллерия выпустила по Еленовке восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.