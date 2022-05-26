Ханты-Мансийск, , 13:54 — REGNUM Дума ХМАО 26 мая 2022 года наделила губернатора Югры Наталью Комарову правом увольнять глав муниципальных образований. Об этом сообщил журналистам на брифинге председатель регионального парламента Борис Хохряков.

Наталья Комарова Admhmao.ru

Соответствующие изменения были внесены в Устав Ханты-Мансийского автономного округа, в законы об окружном правительстве и губернаторе.

«В декабре 2021 года был принят федеральный закон о единой системе публичной власти в субъектах Российской Федерации. Сегодня мы принимали поправки в окружной закон с целью приведения его в соответствие с федеральным. Если говорить о конкретике, то в полномочиях губернатора появляется право на наличие оснований внести предупреждение, объявить выговор или отрешить от должности главу муниципального образования. Также исключено положение, запрещающее замещать должность губернатора более двух сроков подряд. Установлен ряд ограничений и запретов, связанных с замещением должности губернатора, а также требования, которые предъявляются к должности главы региона», — пояснил спикер парламента ХМАО.

Кроме того, жителей Югры лишили права отзывать руководителя региона с должности. Поправки вступят в силу 1 июня 2022 года.

Отметим, что аналогичные изменения в Устав региона одобрили депутаты Тюменской области также 26 мая 2022 года.