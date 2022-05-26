Комрат, Молдавия, 26 мая, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания молдавского автономного территориального образования (АТО) Гагаузия приняли постановление «О запрете пропаганды нетрадиционных отношений» на территории АТО. Об этом сообщает новостной портал Gagauzinfo.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ-активист

Таким образом в Гагаузкой автономии отреагировали на разрешение молдавский властей провести в Кишинёве фестиваль ЛГБТ-сообщества, включая гей-парад.

«Богом было провозглашено, что семья — это мужчина, женщина и дети. Мы должны следовать этому принципу: один родитель — мужчина, другой родитель — женщина», — сказал на заседании депутат Петр Фазлы.

Члены собрания также договорились в этом году масштабней отпраздновать День семьи, любви и верности. Они также пригласили президента Молдавии Майю Санду посетить Гагаузию, чтобы задать вопрос о согласовании гей-пропаганды в Кишинёве.