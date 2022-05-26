Стокгольм, 26 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. 26 мая стало известно, что правительство Швеции пожертвовало 100 000 доз ковид-вакцины Pfizer Тунису, который нуждается в препарате, чтобы иметь возможность начать проведение кампании по ревакцинации населения. Об этом сообщила новостная служба TT со ссылкой на пресс-релиз правительства Швеции.

Вакцина

«Глобальный спрос на вакцины снизился, а излишки в Европе велики. Благодаря активным контактам министерства иностранных дел и хорошим отношениям со многими странами некоторые из них обращаются в Швецию, когда им необходимо получить большее количество доз», — говорится в пресс-релизе министра по делам развитию Матильды Эрнкранс.

В то же время Швеция продолжает безвозмездно предоставлять вакцины в рамках глобального механизма Covax, целью которого является обеспечение справедливого доступа к вакцинам от COVID-19 во всем мире.

По данным правительства Швеции, уровень вакцинации в мире очень неравномерен, и в странах с низким уровнем дохода только 16% населения получили хотя бы одну дозу ковид-вакцины.