Москва, 26 мая, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Вопрос развития Донецкой и Луганской Народных Республик весьма актуален, заявил 26 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Дело в том, что это независимые государства — ДНР и ЛНР, независимость которых мы признаем как Российская Федерация. И, конечно, вопрос о развитии этих государств весьма и весьма актуален», — сказал Песков.

Так он прокомментировал предложение проработать возможность создания особой экономической зоны в Донбассе.