Грозный, , 13:51 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров не раз сообщал о том, что на стороне украинских националистов воюют выходцы из Чечни, сбежавшие во время спецоперации в республике по уничтожению банды международных террористов. В очередном посте в своем Telegram-канале он привел доказательства, опубликовав видео, на котором двое пленных рассказали о чеченоговорящем «шайтане» Алабае, который объявил себя главным и отличается особой жестокостью.

Боевик Freedom House

«По словам Ивана и Андрея, в том направлении, где был дислоцирован их отряд, главным себя объявил говорящий на чеченском шайтан под позывным «Алабай». Пленные вспоминают, как этот подонок застрелил человека, отказавшегося рыть окопы», — написал Кадыров.

Отметив, что он «всегда предупреждал, что у террористов, которые сбежали из Чечни, руки по локоть в крови», глава республики пообещал разобраться с ними.

«С ними мы разберёмся в любом случае. У нас с ними свои счёты. Главное, чтобы раньше нас сами же украинцы их не пустили на удобрение», — отметил чеченский лидер.

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