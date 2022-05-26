Грозный, 26 мая 2022, 13:51 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров не раз сообщал о том, что на стороне украинских националистов воюют выходцы из Чечни, сбежавшие во время спецоперации в республике по уничтожению банды международных террористов. В очередном посте в своем Telegram-канале он привел доказательства, опубликовав видео, на котором двое пленных рассказали о чеченоговорящем «шайтане» Алабае, который объявил себя главным и отличается особой жестокостью.
Отметив, что он «всегда предупреждал, что у террористов, которые сбежали из Чечни, руки по локоть в крови», глава республики пообещал разобраться с ними.
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