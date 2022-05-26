Стокгольм, 26 мая, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Один из известных шведских адвокатов Петер Алтин когда-то покинул партию «Христианских демократов» в знак протеста против того, что политическая сила уходила слишком вправо. Данная тенденция сохранялась слишком долго, и теперь Алтин советует партии сменить название на «Крайне правые». Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT 25 мая.

Natalia Semenova Стокгольм, Швеция

«С той политикой, которую они сейчас проводят, Христианские демократы должны спросить себя, есть ли у них какое-либо оправдание для своего существования как партии. На правом фланге уже есть достаточно партий, которые проводят примерно ту же самую политику», — считает адвокат.

В течение десяти лет Петер Алтин входил в правление «Христианских демократов». Он также был членом риксдага с 2002 по 2007 год, а также официальным представителем партии по правовой политики.

Но когда у «Христианских демократов» появился новый лидер Эбба Буш, которая, по его словам, поставила перед собой цель возглавлять самую правую политическую силу среди всех остальных парламентских партий, знаменитый юрист перестал быть ее членом.