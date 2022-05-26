Рязань, 26 мая, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В Рязанской области за прошедшие сутки госпитализировано 15 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в федеральном оперативном штабе. От осложнений при инфекции скончался один человек.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

Всего в Рязанской области зарегистрировано 121 002 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 116 620 человек, из них 49 завершили лечение за истекшие сутки.

Не смогли справиться с последствиями коронавируса и скончались 3379 пациентов.