Париж, , 14:05 — REGNUM Центральные банки подвергаются резкой критике за то, что позволили себе расслабиться и «отстали» от кривой инфляции, но это не так, рассуждает 26 мая газета Le Monde. Государственная политика и геополитика не позволили центральным банкам нормализовать денежно-кредитную политику, прежде чем инфляция возьмет над ними верх. Перебои в китайских и российских цепочках поставок столкнулись с искусственным спросом, который создало министерство финансов США, раздавая бесплатные деньги американским потребителям.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сейчас очень сложно ужесточить денежно-кредитную политику так, чтобы не остановить экономику, которая и так уже буксует в условиях ухудшения финансовых условий. В долгосрочной экономической ситуации, определяемой растущим долгом, стареющим населением и разрушительными технологиями, которые вытесняют рабочую силу и меняют спрос, устойчивая дефляция более опасна, чем эпизодическая инфляция.

По прошествии времени стало ясно, что политическое руководство стран вынудило центральные банки отодвинуть нормализацию, пока экономика была еще сильна в 2018 году. Когда разразилась пандемия, администрация бывшего президента США Дональда Трампа и Конгресс запаниковали и поручили казначейству занять триллионы долларов для прямых выплат домохозяйствам. Затем, в 2021 году, новая администрация президента Джо Байдена по сути повторила этот процесс. Вновь выпущенные краткосрочные казначейские облигации были куплены Федеральной резервной системой, баланс которой за последние два года вырос с 4 трлн до 9 трлн долларов (в девять раз выше, чем в середине 2008 года). Последствия были предсказуемы. Больше денег при том же объеме производства товаров и услуг означает рост цен.

В обычных условиях ФРС могла бы повысить ставки, охлаждая избыточный спрос достаточно долго, чтобы предложение смогло догнать спрос. Но в этот раз совпадение геополитических факторов и динамики постпандемического восстановления привело к росту спроса и отставанию предложения.

К счастью, поскольку потребители уже потратили стимулирующие деньги, последние данные говорят о том, что инфляция достигла своего пика. И она должна снижаться далее по мере того, как предприятия будут восстанавливать цепочки поставок. Скоро об инфляции можно будет забыть.

Но теперь, когда рынок окончательно настроился на повышение ставок, более прямая опасность заключается в чрезмерном ужесточении финансовых условий, поскольку это тормозит экономический рост и чревато развитием стагфляции.