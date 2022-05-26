Москва, , 13:50 — REGNUM Развитие евразийской интеграции не связано с нынешней ситуацией в мире. Об этом в ходе первого Евразийского экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин.

Евразийский союз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наше развитие евразийской интеграции не связано сегодняшней ситуацией и конъюнктурой. Мы создали её по инициативе первого президента Казахстана [Нурсултана Назарбаева]. Я хорошо помню, когда он сказал: «Вы должны выбрать, что для вас важнее — активнее и глубже работать с соседями, естественными партнёрами, или вступление в ВТО», — сказал Путин.

По его словам, Россия, не исключая интереса ко вступлению в ВТО и развитию с западными странами, посчитала для себя наибольшим приоритетом «строительство отношений с естественными партнёрами» в рамках Евразийского союза.