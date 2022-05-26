Ростов-на-Дону, 26 мая, 2022, 13:50 — ИА Регнум. На железнодорожную станцию Ростов-Главный теперь можно попасть только по пропускам, которые будут выдавать провожающим и встречающим. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги 26 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры поезда

«В связи с традиционным увеличением пассажиропотока в летние месяцы… действует особая схема прохода на перрон. Выйти к поездам на вокзальных комплексах Ростов-Главный, Сочи и Адлер можно только при наличии документа удостоверяющего личность», — уточняется в сообщении.

Пассажиры при выходе на перрон должны предъявлять паспорта и проездные билеты. Встречающим и провожающим выдадут специальный пропуск при предъявлении документов, удостоверяющих личность.