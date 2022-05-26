Москва, 26 мая, 2022, 13:50 — ИА Регнум. России необходимо достичь информационно-цифрового суверенитета. Об этом 26 мая в ходе круглого стола «Роль информации в большом противостоянии с Западом: будущее интернет-платформ в новой реальности» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Государство должно контролировать эту сферу полностью. Безусловно, не с точки зрения рестрикций или какого-то тоталитарного контроля, а с точки зрения реализации национальных интересов», — уточнила дипломат.

Она добавила, что на сегодня «розетка, в которую воткнут «цифровой штепсель», находится за пределами России, очень далеко, и российская сторона её не контролирует, что может сулить негативные последствия.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что для построения цифрового суверенитета необходим комплексный подход.

«Я считаю, что должна вноситься моментально, прямо сейчас, корректировка во все документы, доктринальные документы, программы и планы на этом направлении», — цитирует ТАСС Захарову.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор телеканала RT, Международного информационного агентства «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что уровень цифрового суверенитета России не адекватен её геополитическому статусу. По её словам, такое «отставание, волочение в хвосте во всём, что качается этих технологий, совершенно недостойно той великой державы», которой является Россия.