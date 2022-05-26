Москва, , 13:49 — REGNUM Нападение на белорусских пограничников организовано польскими силовиками с применением палок и перцовых баллончиков. Об этом сегодня, 26 мая, заявили Погранкомитете Белоруссии.

Граница Польши и Германии Kapsuglan

В сообщении ведомства говорится, что несколько дней назад, ночью польскими силовиками была предпринята попытка организовать незаконный переход в Белоруссию группы иностранцев.

Вытесненные с польской стороны на белорусскую сторону иностранцы оказали сопротивление, но были задержаны и доставлены в подразделение пограничной службы для разбирательства.

В Погранкомитете Белоруссии подчеркнули, что «действия польской стороны прямо указывают на намеренное создание провокационной ситуации с целью дискредитации действий белорусских военнослужащих».

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что власти этой страны не извинились после нападения на него 9 мая в Варшаве.

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