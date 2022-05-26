Стокгольм, 26 мая, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Из-за нехватки сотрудников службы безопасности в аэропорту Арланда, расположенного неподалеку от Стокгольма, пассажиры могут столкнуться с проблемой длинных очередей перед вылетом. Об этом 26 мая сообщил телеканал SVT.

Alexbuirds В аэропорту

«Это также связано с интенсивностью трафика», — рассказал журналистам пресс-секретарь авиакомпании SwedaviaДавид Карлссон.

Длинные очереди в аэропорту Арланда начали наблюдаться еще 25 мая. Утром следующего дня аналогичная ситуация повторилась.

«В зоне досмотра много людей. Можно рассчитывать, что прохождение контроля займет 45 минут и больше, но это сильно зависит от времени [прохождения досмотра]», — прокомментировал Карлссон.