Париж, , 13:49 — REGNUM Жан-Виржиль Кранс, глава национальной группы гостиничных сетей, выразил надежду, что после выборов в законодательные органы вопросы туризмы снова вернутся на обсуждение правительства, передает BFM TV.

Туризм ИА REGNUM

Сектор туризма заявляет, что глубоко «разочарован» тем, что не было объявлено о преемнике Жана-Батиста Лемуана.

«Мы весим почти 8% ВВП, мы были одним из наиболее поддерживаемых секторов во время кризиса в области здравоохранения. Как мы можем понять, что, когда это новое правительство было назначено, слово туризм не упоминалось», — сожалеет Жан-Виржиль Кранс.

Пресс-секретарь правительства Франции Оливия Грегуар подтвердила, что после выборов в законодательные органы «наверняка появятся новые личности», особенно по вопросам транспорта и жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшему президенту и директору музея Лувр Жану-Люку Мартинесу в Париже было предъявлено обвинение в соучастии в мошенничестве в составе организованной банды, отмывании денег и торговли предметами старины.

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