Десять лет назад Выборгу в Ленинградской области был присвоен статус исторического поселения, после чего началась комплексная реставрация города. Восстановление его объектов культурного наследия ведется в рамках нескольких федеральных и региональных программ: «Культура России», «Сохранение и развитие малых городов России», а также «Развитие культуры в Ленинградской области».

Дарья Драй ИА REGNUM Выборгский замок

Дарья Драй ИА REGNUM Выборгский замок

К настоящему моменту завершена реконструкция трех городских знаменитых башен — Часовой, Ратуши и Св. Олафа, также на финальной стадии находится реконструкция скалистого пейзажного парка «Монрепо» на берегу Выборгского залива. Однако реставраторам предстоит еще закончить работы на Замковом острове и вернуть первозданный вид историческим жилым постройкам.

Дарья Драй ИА REGNUM Реставрируемая часть Выборгского замка

Дарья Драй ИА REGNUM Реставрируемая часть Выборгского замка

Дарья Драй ИА REGNUM Фонарь

Дарья Драй ИА REGNUM Укладка камня

Дарья Драй ИА REGNUM Реставрируемая часть Выборгского замка

Работы непочатый край

В 2014 году впервые была разработана концепция сохранения исторической части Выборга. Тогда же были определены 16 объектов культурного наследия федерального значения, 72 объекта культурного наследия регионального значения и выявлено 123 объекта культурного наследия.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись 20-го века

Благодаря концепции был выработан комплексный подход к сохранению сложной исторической среды средневекового города, выбран главный ориентир — воссоздание городского ландшафта по состоянию на 1939 год, сохранение исторической функции зданий и сооружений с приспособлением их к современному использованию. А в 2015 году был издан приказ Минкультуры об исторических границах охраны, который стал основополагающим документом для начала работ по реставрации.

Для финансирования реставрации Выборга определены несколько источников, самый большой из них — федеральный бюджет (ФБ) — федеральная целевая программа «Развитие культуры и туризма» и отдельные займы у международных банков под инвестиционно-восстановительные проекты. Второй крупнейший источник — бюджет Ленинградской области (ЛБ), средства из которого выделяются через два ведомства — Фонд капитального ремонта (реставрация жилых домов) и комитет по культуре Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Город Выборг

Таким образом, только на реставрацию объектов Выборгского замка — дома наместника и трех корпусов Цейхгауза (склады находятся на реставрации до 2021 года) было выделено 611,1 млн рублей из ФБ и 54,3 млн рублей из ЛБ. Всего на восстановление комплекса крепостных построек и сооружений на Замковом острове (башня Св. Олафа, первый и второй корпус арсенала, здание тюрьмы) выделено более 530 млн рублей. А на реставрацию исторического парка «Монрепо» общий объем финансирования составил 1,9 млрд рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Реставрируемая часть Выборгского замка

Дарья Драй ИА REGNUM Ванная комната

Замковый остров

На Замковом острове находятся 24 объекта культурного наследия. Первые реставрационные работы начались три года назад, в 2017 году. Поскольку остров является настоящей туристической Меккой Выборга и всей Ленобласти, было принято решение не закрывать его полностью от посетителей, а перекрывать на время работ по частям. В настоящий момент специалисты ведут работы на нижней части, а примерно через пять лет перейдут на верхнюю часть.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборгский замок

Дарья Драй ИА REGNUM Щеколда Выборгского замка

«В нижней части двор был полностью перебран. Сначала работали археологи, затем закладывались все коммуникации. В настоящий момент работы завершаются в арсенале, сейчас проводятся внутренние работы, а также работы в трех корпусах Цейхгауза», — пояснил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Цой

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Цой

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Цой

Планируется, что в бывшей тюрьме расположится фондохранилище музея-заповедника (более 100 тысяч единиц хранения), а в помещениях складов — современное культурно-выставочное пространство. Поскольку условия острова не позволяют использовать крупногабаритную технику, при реставрации применяются особые технологии. Например, при освобождении зданий под реставрацию фонды музея выносили вручную, в том числе и скульптуры весом в несколько сотен килограммов.

«Объект (Выборгский замок, — прим. ред.) очень важен для Ленобласти, здесь стоят камеры, которые транслируют видео в онлайн-режиме, в том числе на мой смартфон», — заметил зампред правительства Ленобласти, имея в виду степень контроля за ходом реставрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборгский замок

Дарья Драй ИА REGNUM Выборгский замок

Дарья Драй ИА REGNUM Выборгский замок

Особенности архитектуры

В будущем музейном комплексе, который, как уже сказано, разместится в корпусах Цейхгауза, идет завершающая стадия работ. Тут уже вставлены окна и двери, установлены лестницы, пандусы и даже лифт, который позволит гостям с комфортом подняться на нужный этаж.

Дарья Драй ИА REGNUM Город Выборг

По словам Владимира Цоя, одна из стен Цейхгауза очень сложная по структуре, поскольку она когда-то была внешней стеной замка и приняла на себя удар штурмующих войск Петра Первого в 1710 году. Специалистам удалось показать будущим зрителям, как в разные эпохи выглядели склады. Поскольку о сохранности исторического облика складов особо не заботились, их постоянно перестраивали из гранитных валунов и кирпичной кладки.

Дарья Драй ИА REGNUM Казематы Выборского замка

«Для того чтобы Цейхгауз оказался в таком виде, в котором мы сейчас с вами можем увидеть, было потрачено очень много времени, сил и труда высококвалифицированных реставраторов из самых разных сфер», — отметил Цой.

К слову, до 80-х годов прошлого столетия Замковый остров находился в ведении военных, в бывшей тюрьме они квартировали, поэтому с 1960-х годов и до того времени под музейное пространство использовалась только часть острова. Следы пребывания военнослужащих сохранились не только в документах музея, но и на стенах зданий. На кирпичной кладке одного из корпусов складов при реставрации были обнаружены надписи, оставленные в послевоенное время.

«Может, такая деталь неожиданная для средневекового замка, но поверьте, уже через 28 лет этой надписи будет век», — заметил чиновник.

Дарья Драй ИА REGNUM Город Выборг

Дарья Драй ИА REGNUM Город Выборг

Архитектура города

Архитектурные памятники Выборга — не только музейные комплексы, но и жилые дома, поэтому их реставрация финансируется не только за счет взносов жителей на капремонт, но и бюджета Ленобласти.

«Для нас это очень важная история, потому что в принципе Ленинградская область выделяет деньги только на две дополнительные статьи ремонта многоквартирных домов», — пояснил Владимир Цой.

Дарья Драй ИА REGNUM Отреставрированный дом — памятник культурного наследия

Дарья Драй ИА REGNUM Отреставрированный дом — памятник культурного наследия

Дарья Драй ИА REGNUM Отреставрированный дом — памятник культурного наследия

Дарья Драй ИА REGNUM Отреставрированный дом — памятник культурного наследия

В свою очередь руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) Ленобласти Андрей Воропаев отметил, что в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта МКД Ленинградской области на объектах культурного наследия в городе Выборге на 2018, 2019 и 2020 годы было запланировано отремонтировать 16 домов и выполнить 49 видов различных работ.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Воропаев

«Из 49 видов работ, которые были включены в эту программу, уже выполнено 36. Остальные находятся на стадии завершения и будут выполнены в следующий период. Работа с объектами культурного наследия — это сложный процесс, и мы понимаем, что быстро эти работы выполнить невозможно», — отметил Воропаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Отреставрированный дом — памятник культурного наследия

Финансирование капремонта общего имущества МКД, являющихся объектами культурного наследия, обеспечивается за счет субсидий областного бюджета — 518,1 млн рублей, и за счет средств собственников — 653,9 млн рублей.

Ремонт объекта культурного наследия и стандартного жилого дома кардинально отличается по сложности проводимых работ, и в первом случае всегда требуется более длительный период. Если же какой-то вид работ (оштукатуривание фасада, подбор материалов, красок) сделан с отклонениями от технического задания, то он будет переделан.

Дарья Драй ИА REGNUM Лестница соседнего дома, требующего капитального ремонта

Как и в любой работе, Фонд капремонта сталкивается с определенными трудностями. Так, управляющие компании не подготавливают дома для передачи подрядчикам.

«Когда мы приходим на объект, то видим захламленные бытовым мусором подвалы, чердаки и лестничные клетки. На фасадах присутствуют кондиционеры и клубки сетей, не ясно, кто их собственник. Также не всегда удается получить доступ в помещения собственников для замены внутридомовых инженерных сетей», — подчеркнул Воропаев.

Однако после того, как работы выполнены, собственникам жилья дается на них пятилетняя гарантия.

Дарья Драй ИА REGNUM Город Выборг

Дарья Драй ИА REGNUM Город Выборг

Новая достопримечательность

Помимо архитектурных достопримечательностей, в Выборге активно развивается и музейная сфера. Так, рядом с выставочным центром Эрмитаж-Выборг планируется открыть Музей подводной археологии, посвященный находкам на дне Балтийского моря.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставочный центр Эрмитаж — Выборг

Первыми экспонатами будущего музея стали две колонны из розового гранита, поднятые из Выборгского залива. Они затонули вместе с перевозившим их грузовым несамоходным деревянным плавсредством XIX века и были обнаружены на дне залива в 2018 году. В этом году артефакты были доставлены на берег, в будущем планируется поднять и остатки затонувших плашкоутов или барок XVIII—XIX веков.

«Наша мечта — на этом месте сделать музей подводной археологии под открытым небом. Эти колонны — первый ключик. Во время подъема колонн достали и остатки корабля, и сейчас мои сотрудники работают над ними. Мы сейчас их обрабатываем, консервируем, и в следующем году мы хотим открыть здесь еще одну экспозицию: под стеклянными куполами мы выставим фрагменты корабля. Дальше у нас большие планы — есть еще остатки кораблей, и мы их обязательно выставим здесь», — отметил директор выставочного центра Эрмитаж-Выборг Александр Костенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Директор выставочного центра Эрмитаж — Выборг Александр Костенко

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие таблички

Установку поднятых из воды колонн в центре Выборга Владимир Цой назвал новой достопримечательностью города и пообещал подумать над тем, как благоустроить это место.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставочный центр Эрмитаж — Выборг

Дарья Драй ИА REGNUM Выставочный центр Эрмитаж — Выборг

Парк «Монрепо»

В конце 2021 года для жителей Выборга и туристов откроется еще одна часть скального пейзажного парка XVIII—XIX веков «Монрепо». Он расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны фон Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии. Реставрация музея-заповедника «Парк Монрепо» в Выборге, признанного объектом культурного наследия федерального значения, завершится в конце 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Природный музей-заповедник «Парк Монрепо»

Дарья Драй ИА REGNUM Природный музей-заповедник «Парк Монрепо»

Дарья Драй ИА REGNUM Природный музей-заповедник «Парк Монрепо»

«Сейчас работы находятся, по факту, в завершающей стадии — это те объекты, которые финансируются из федерального бюджета, Фонда инвестиционных строительных проектов. Ряд объектов и построек находятся на проектировании, и работы на них будут выполнены за счёт средств из бюджета Ленинградской области», — отметил Владимир Цой.

Дарья Драй ИА REGNUM Природный музей-заповедник «Парк Монрепо»

Дарья Драй ИА REGNUM Природный музей-заповедник «Парк Монрепо»

Дарья Драй ИА REGNUM Природный музей-заповедник «Парк Монрепо»

Дарья Драй ИА REGNUM Природный музей-заповедник «Парк Монрепо»

На сегодняшний день в парке проведено берегоукрепление, отреставрированы четыре пирса, дамба и долина «Розенталь», обустроен «Висячий садик», создан топиарный сад, проработаны районы сада «Край света» и «Паульштайн», проложены инженерные сети и высажен мох по уникальной технологии.

Дарья Драй ИА REGNUM Природный музей-заповедник «Парк Монрепо»

Дарья Драй ИА REGNUM Выращивание мха

Дарья Драй ИА REGNUM Выращивание мха

«Мы надеемся, что реставрация в следующем году закончится. Это результат фактически десятилетней работы. Всё, что мы могли сохранить, сохранили очень бережно. Что касается парка, работы выполнены на 80%», — отметил зампред правительства Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Природный музей-заповедник «Парк Монрепо»

Дарья Драй ИА REGNUM Природный музей-заповедник «Парк Монрепо»

В ближайшие две недели закончатся все работы по восстановлению источника «Нарцисс» в «Монрепо». Впервые за 30 лет вода потечёт из пасти льва, а не из щелей гранитной кладки. Этого удалось добиться благодаря полной реставрации системы и очистке колодца. Как отметил директор музея-заповедника Александр Буянов, после экспертизы воды, если она будет положительной, из источника можно будет пить.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Буянов

Дарья Драй ИА REGNUM Природный музей-заповедник «Парк Монрепо»