Бережно сохраняя историю: как реставрируют древний Выборг
Десять лет назад Выборгу в Ленинградской области был присвоен статус исторического поселения, после чего началась комплексная реставрация города. Восстановление его объектов культурного наследия ведется в рамках нескольких федеральных и региональных программ: «Культура России», «Сохранение и развитие малых городов России», а также «Развитие культуры в Ленинградской области».
К настоящему моменту завершена реконструкция трех городских знаменитых башен — Часовой, Ратуши и Св. Олафа, также на финальной стадии находится реконструкция скалистого пейзажного парка «Монрепо» на берегу Выборгского залива. Однако реставраторам предстоит еще закончить работы на Замковом острове и вернуть первозданный вид историческим жилым постройкам.
Работы непочатый край
В 2014 году впервые была разработана концепция сохранения исторической части Выборга. Тогда же были определены 16 объектов культурного наследия федерального значения, 72 объекта культурного наследия регионального значения и выявлено 123 объекта культурного наследия.
Благодаря концепции был выработан комплексный подход к сохранению сложной исторической среды средневекового города, выбран главный ориентир — воссоздание городского ландшафта по состоянию на 1939 год, сохранение исторической функции зданий и сооружений с приспособлением их к современному использованию. А в 2015 году был издан приказ Минкультуры об исторических границах охраны, который стал основополагающим документом для начала работ по реставрации.
Для финансирования реставрации Выборга определены несколько источников, самый большой из них — федеральный бюджет (ФБ) — федеральная целевая программа «Развитие культуры и туризма» и отдельные займы у международных банков под инвестиционно-восстановительные проекты. Второй крупнейший источник — бюджет Ленинградской области (ЛБ), средства из которого выделяются через два ведомства — Фонд капитального ремонта (реставрация жилых домов) и комитет по культуре Ленинградской области.
Таким образом, только на реставрацию объектов Выборгского замка — дома наместника и трех корпусов Цейхгауза (склады находятся на реставрации до 2021 года) было выделено 611,1 млн рублей из ФБ и 54,3 млн рублей из ЛБ. Всего на восстановление комплекса крепостных построек и сооружений на Замковом острове (башня Св. Олафа, первый и второй корпус арсенала, здание тюрьмы) выделено более 530 млн рублей. А на реставрацию исторического парка «Монрепо» общий объем финансирования составил 1,9 млрд рублей.
Замковый остров
На Замковом острове находятся 24 объекта культурного наследия. Первые реставрационные работы начались три года назад, в 2017 году. Поскольку остров является настоящей туристической Меккой Выборга и всей Ленобласти, было принято решение не закрывать его полностью от посетителей, а перекрывать на время работ по частям. В настоящий момент специалисты ведут работы на нижней части, а примерно через пять лет перейдут на верхнюю часть.
«В нижней части двор был полностью перебран. Сначала работали археологи, затем закладывались все коммуникации. В настоящий момент работы завершаются в арсенале, сейчас проводятся внутренние работы, а также работы в трех корпусах Цейхгауза», — пояснил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Планируется, что в бывшей тюрьме расположится фондохранилище музея-заповедника (более 100 тысяч единиц хранения), а в помещениях складов — современное культурно-выставочное пространство. Поскольку условия острова не позволяют использовать крупногабаритную технику, при реставрации применяются особые технологии. Например, при освобождении зданий под реставрацию фонды музея выносили вручную, в том числе и скульптуры весом в несколько сотен килограммов.
«Объект (Выборгский замок, — прим. ред.) очень важен для Ленобласти, здесь стоят камеры, которые транслируют видео в онлайн-режиме, в том числе на мой смартфон», — заметил зампред правительства Ленобласти, имея в виду степень контроля за ходом реставрации.
Особенности архитектуры
В будущем музейном комплексе, который, как уже сказано, разместится в корпусах Цейхгауза, идет завершающая стадия работ. Тут уже вставлены окна и двери, установлены лестницы, пандусы и даже лифт, который позволит гостям с комфортом подняться на нужный этаж.
По словам Владимира Цоя, одна из стен Цейхгауза очень сложная по структуре, поскольку она когда-то была внешней стеной замка и приняла на себя удар штурмующих войск Петра Первого в 1710 году. Специалистам удалось показать будущим зрителям, как в разные эпохи выглядели склады. Поскольку о сохранности исторического облика складов особо не заботились, их постоянно перестраивали из гранитных валунов и кирпичной кладки.
«Для того чтобы Цейхгауз оказался в таком виде, в котором мы сейчас с вами можем увидеть, было потрачено очень много времени, сил и труда высококвалифицированных реставраторов из самых разных сфер», — отметил Цой.
К слову, до 80-х годов прошлого столетия Замковый остров находился в ведении военных, в бывшей тюрьме они квартировали, поэтому с 1960-х годов и до того времени под музейное пространство использовалась только часть острова. Следы пребывания военнослужащих сохранились не только в документах музея, но и на стенах зданий. На кирпичной кладке одного из корпусов складов при реставрации были обнаружены надписи, оставленные в послевоенное время.
«Может, такая деталь неожиданная для средневекового замка, но поверьте, уже через 28 лет этой надписи будет век», — заметил чиновник.
Архитектура города
Архитектурные памятники Выборга — не только музейные комплексы, но и жилые дома, поэтому их реставрация финансируется не только за счет взносов жителей на капремонт, но и бюджета Ленобласти.
«Для нас это очень важная история, потому что в принципе Ленинградская область выделяет деньги только на две дополнительные статьи ремонта многоквартирных домов», — пояснил Владимир Цой.
В свою очередь руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) Ленобласти Андрей Воропаев отметил, что в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта МКД Ленинградской области на объектах культурного наследия в городе Выборге на 2018, 2019 и 2020 годы было запланировано отремонтировать 16 домов и выполнить 49 видов различных работ.
«Из 49 видов работ, которые были включены в эту программу, уже выполнено 36. Остальные находятся на стадии завершения и будут выполнены в следующий период. Работа с объектами культурного наследия — это сложный процесс, и мы понимаем, что быстро эти работы выполнить невозможно», — отметил Воропаев.
Финансирование капремонта общего имущества МКД, являющихся объектами культурного наследия, обеспечивается за счет субсидий областного бюджета — 518,1 млн рублей, и за счет средств собственников — 653,9 млн рублей.
Ремонт объекта культурного наследия и стандартного жилого дома кардинально отличается по сложности проводимых работ, и в первом случае всегда требуется более длительный период. Если же какой-то вид работ (оштукатуривание фасада, подбор материалов, красок) сделан с отклонениями от технического задания, то он будет переделан.
Как и в любой работе, Фонд капремонта сталкивается с определенными трудностями. Так, управляющие компании не подготавливают дома для передачи подрядчикам.
«Когда мы приходим на объект, то видим захламленные бытовым мусором подвалы, чердаки и лестничные клетки. На фасадах присутствуют кондиционеры и клубки сетей, не ясно, кто их собственник. Также не всегда удается получить доступ в помещения собственников для замены внутридомовых инженерных сетей», — подчеркнул Воропаев.
Однако после того, как работы выполнены, собственникам жилья дается на них пятилетняя гарантия.
Новая достопримечательность
Помимо архитектурных достопримечательностей, в Выборге активно развивается и музейная сфера. Так, рядом с выставочным центром Эрмитаж-Выборг планируется открыть Музей подводной археологии, посвященный находкам на дне Балтийского моря.
Первыми экспонатами будущего музея стали две колонны из розового гранита, поднятые из Выборгского залива. Они затонули вместе с перевозившим их грузовым несамоходным деревянным плавсредством XIX века и были обнаружены на дне залива в 2018 году. В этом году артефакты были доставлены на берег, в будущем планируется поднять и остатки затонувших плашкоутов или барок
«Наша мечта — на этом месте сделать музей подводной археологии под открытым небом. Эти колонны — первый ключик. Во время подъема колонн достали и остатки корабля, и сейчас мои сотрудники работают над ними. Мы сейчас их обрабатываем, консервируем, и в следующем году мы хотим открыть здесь еще одну экспозицию: под стеклянными куполами мы выставим фрагменты корабля. Дальше у нас большие планы — есть еще остатки кораблей, и мы их обязательно выставим здесь», — отметил директор выставочного центра Эрмитаж-Выборг Александр Костенко.
Установку поднятых из воды колонн в центре Выборга Владимир Цой назвал новой достопримечательностью города и пообещал подумать над тем, как благоустроить это место.
Парк «Монрепо»
В конце 2021 года для жителей Выборга и туристов откроется еще одна часть скального пейзажного парка
«Сейчас работы находятся, по факту, в завершающей стадии — это те объекты, которые финансируются из федерального бюджета, Фонда инвестиционных строительных проектов. Ряд объектов и построек находятся на проектировании, и работы на них будут выполнены за счёт средств из бюджета Ленинградской области», — отметил Владимир Цой.
На сегодняшний день в парке проведено берегоукрепление, отреставрированы четыре пирса, дамба и долина «Розенталь», обустроен «Висячий садик», создан топиарный сад, проработаны районы сада «Край света» и «Паульштайн», проложены инженерные сети и высажен мох по уникальной технологии.
«Мы надеемся, что реставрация в следующем году закончится. Это результат фактически десятилетней работы. Всё, что мы могли сохранить, сохранили очень бережно. Что касается парка, работы выполнены на 80%», — отметил зампред правительства Ленобласти.
В ближайшие две недели закончатся все работы по восстановлению источника «Нарцисс» в «Монрепо». Впервые за 30 лет вода потечёт из пасти льва, а не из щелей гранитной кладки. Этого удалось добиться благодаря полной реставрации системы и очистке колодца. Как отметил директор музея-заповедника Александр Буянов, после экспертизы воды, если она будет положительной, из источника можно будет пить.