Новосибирск, , 13:51 — REGNUM Вузы России готовы к своей траектории развития образования. Такое мнение высказал проректор по внешним связям Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Владимир Ромашин, комментируя слова министра науки и высшего образования Валерия Фалькова о том, что Россия выйдет из Болонского процесса.

Владимир Ромашин Пресс-служба НГУЭУ

«Насколько я понимаю слова Валерия Фалькова, он не имел в виду полный отказ от Болонской системы высшего образования. Он сказал, что российское образование уже готово предложить что-то своё. Мы возьмем лучшее от этой концепции и готовы к своей траектории развития. Нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо двигаться вперед, — отметил Ромашин. — В НГУЭУ ещё в 2015 году начали на практике реализовывать систему 2+2+2, о чем говорил Владимир Владимирович Путин и другие чиновники. Она базируется на следующих принципах: поступая на программу высшего образования студент первые два года приобретает фундаментальные знания на базовом факультете. Вторая двойка — это профессиональные знания. Здесь обучающиеся уже становятся специалистами в определённой области на профильных факультетах. Третья двойка — магистратура. На этой ступени студенты получают глубокие знания и возможность претендовать в компании на позиции как минимум middle или top-уровня, это и первая ступень в науку. Я бы ещё предложил возможность индивидуализации в российском образовании. Сейчас все убеждены, что образовательные программы стремительно теряют свою актуальность в быстро изменяющейся реальности. Все-таки и само понятие «профессия» устаревает. Это уже своего рода конструктор компетенций, которые должны быть у специалиста. И чтобы студент мог выбирать направления развития. Будущую систему высшего образования необходимо выстраивать в тесном взаимодействии с заказчиком — будущим работодателем. И они уже определяют компетенции, которые необходимо развивать, исходя из специфики работы. За этим будущее».

Также в модуле получения профессиональных компетенций, по мнению эксперта, должны иметь возможность учиться люди, у которых уже есть высшее образование.