Стокгольм, , 13:51 — REGNUM 26 мая в газете Aftonbladet вышла статься за авторством лидеров двух оппозиционных партий Швеции, в которой Ульф Кристерссон («Умеренные») и Эбба Буш («Христианскиедемократы») написали, что у нынешнего правительства страны во главе с «Социал-демократами» в целом и министра юстиции Моргана Йоханссона в частности наблюдается «непостижимое отсутствие понимания кризиса», когда дело доходит до борьбы с организованной преступностью (ОПГ).

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

«Мы серьезно обеспокоены тем, что уровень преступности начинает приближаться к значениям, угрожающим системе управления. Беспорядки во время Пасхи стали самыми вопиющими со времен саммита ЕС в Гётеборге в 2001 году», — пишут партийные лидеры.

В своем материале они также перечислили десять предложений, с которыми они хотят пойти на сентябрьские выборы. Среди прочего партии хотят ужесточить наказание для членов организованных преступных группировок, ввести систему анонимных свидетелей, сделать участие в преступных группировках наказуемым и депортировать иностранных граждан, даже если они не были судимы за какое-либо преступление.