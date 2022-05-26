Москва, 26 мая, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Если Россию вынудят применить ядерное оружие для обеспечения безопасности и самого существования государства, то она пойдет на этот шаг. Об этом 26 мая заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ядерный взрыв

«Если вы нас заставите применить ядерное оружие, у нас иного выхода не будет. И когда туда (по территории стран, представляющих прямую угрозу для России — прим. ИА REGNUM) прилетит, едва ли США будут отвечать — не посмеют рыпаться», — сказал Журавлёв.

Парламентарий отметил, что не призывает применять ядерное оружие. Однако в случае необходимости Россия готова будет пойти на этот шаг.

«Они нагнетают и непонятно на что рассчитывают. Они рассчитывают, что Россия проиграет? Это безумие. Мы ведущая ядерная держава», — отметил депутат Госдумы.