Москва, , 13:47 — REGNUM Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) находится в контакте и с Москвой, и с Киевом, по вопросу организации поездки на Запорожскую АЭС. Об этом 26 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Организация сопряжена с целым рядом технических и логистических вопросов — с какой стороны заезжать, КПП, на каком транспорте. Контакты осуществляются, работа ведется», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что десятки тонн плутония и обогащённого урана хранятся на украинской Запорожской АЭС, которую контролируют российские военные, эта ситуация вызывает беспокойство.

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