Стокгольм, 26 мая, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Растет ли численность волков в Швеции или нет? Министр сельского хозяйства Анна-Карен Сетерберг считает, что ответ на этот вопрос должен быть утвердительным, в то время как в Шведском университете сельскохозяйственных наук (SLU) придерживаются иного мнения. Об этом 26 мая сообщил телеканал SVT.

Huskyherz Волк

Ранее в интервью SVT министр сельского хозяйства Сетерберг заявила, что популяция волков в Швеции «увеличивается». Однако это не подтверждается учеными из Шведского университета сельскохозяйственных наук, которые следят за подсчетом особей.

«Последние пять лет все было достаточно стабильно», — заявил в интервью SVT Йенс Франк из SLU.

Правительство Швеции недавно поручило Агентству по охране окружающей среды узнать, как популяцию волков в стране можно сократить до 170 особей в соответствии с решением, недавно принятым в риксдаге.