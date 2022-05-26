Владимир, 26 мая, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 12 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

26 мая выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 582 случая заражения.

После выздоровления выписаны 147 тыс. 498 пациентов, в том числе 160 — за последние сутки.

За весь период скончался 3461 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.