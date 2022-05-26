Донецк, 26 мая, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 13:10 в представительстве республики зафиксировали артиллерийский удар по Ясиноватой с позиций в Авдеевке. Всего выпущено десять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, донецкий город Ясиноватая вновь оказался обстрелян украинскими войсками с применением РСЗО «Град».