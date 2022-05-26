Стокгольм, , 14:00 — REGNUM Более высокие цены на жилье и растущие процентные ставки не заставили главу Риксбанка Швеции Стефана Ингвеса изменить свое мнение относительно вычета процентов по ипотечным кредитам из общей суммы налогооблагаемого дохода. Об этом он сообщил в интервью изданию SvD.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, политики должны начать сокращать размер процентного вычета по ипотеке, чтобы сделать заимствования более дорогими и уменьшить задолженность населения.

Три года назад такая политика Ингвеса была поддержана всеми парламентскими партиями Швеции, кроме «Социал-демократов» и «Умеренных», но сегодня за такое предложение выступают только «Левые».

Таким образом, остальные семь парламентских партий выступают против того, чтобы начать снижать размер процентного вычета. Политики оправдывают это ростом ипотечных ставок и в целом неопределенной экономической ситуацией, пишет издание.

При этом многие говорят, что ситуация может измениться после выборов.