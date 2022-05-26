Белгород, 26 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. На отдых в Краснодарский край отправятся свыше тысячи детей, проживающих в тех приграничных районах Белгородской области, где из-за соображений безопасности не планируется открытие летних лагерей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

В санаторий «Жемчужина» в Анапе направят 1037 детей. На эти цели из областного бюджета выделили более свыше 57 млн рублей. Также белгородских школьников готовы принять на отдых санатории и лагеря Ставропольского края.

В Белгородской области летом откроются 523 детских оздоровительных лагерей. В них смогут отдохнуть 85 тысяч детей и подростков.