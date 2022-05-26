Гагра, Абхазия, 26 мая 2022, 13:37 — REGNUM Сухум не поднимал вопрос об отмене абхазо-российской границы. Об этом новостному порталу «Апсны. Иахьа» сообщил председатель Службы государственной безопасности Абхазии Роберт Киут.
Он прокомментировал расширенное заседание Комитета Госдумы России по делам СНГ, где рассматривался вопрос об упрощении пересечения границы Абхазии и РФ.
«Ни о какой ликвидации государственной границы между Республикой Абхазия и Российской Федерацией речи не было, и быть не могло», — сказал Киут.
Он отметил, что стороны обсуждали только упрощение режима досмотра на пропускном пункте и таможенного оформления для туристов.
Стоит отметить, ранее президент Абхазии Аслан Бжания поручил вице-президенту Бадре Гунбе создать рабочую группу, которая будет вносить предложения по вопросу упрощения пересечения границы с РФ. Глава республики распорядился максимально упросить въезд для туристов.