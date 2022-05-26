Гагра, Абхазия, 26 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Сухум не поднимал вопрос об отмене абхазо-российской границы. Об этом новостному порталу «Апсны. Иахьа» сообщил председатель Службы государственной безопасности Абхазии Роберт Киут.

DILIN Российско-абхазская граница

Он прокомментировал расширенное заседание Комитета Госдумы России по делам СНГ, где рассматривался вопрос об упрощении пересечения границы Абхазии и РФ.

«Ни о какой ликвидации государственной границы между Республикой Абхазия и Российской Федерацией речи не было, и быть не могло», — сказал Киут.

Он отметил, что стороны обсуждали только упрощение режима досмотра на пропускном пункте и таможенного оформления для туристов.

Стоит отметить, ранее президент Абхазии Аслан Бжания поручил вице-президенту Бадре Гунбе создать рабочую группу, которая будет вносить предложения по вопросу упрощения пересечения границы с РФ. Глава республики распорядился максимально упросить въезд для туристов.