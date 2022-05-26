Донецк, 26 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая вновь оказался обстрелян украинскими войсками. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

.artstepvision.ca РЗСО Град

В 12:55 в представительстве республики зафиксировали очередную атаку на Ясиноватую. Украинские войска атаковали город с позиций в Авдеевке, применив реактивную систему залпового огня «Град». Всего из установки выпущено пять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике.