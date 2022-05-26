Грозный, 26 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил украинские власти в похищении своих граждан для вручения им в руки оружия и отправке на передовую. По его словам, что именно так и бывает, рассказали сдавшиеся в плен украинские бойцы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Это какими же низко падшими должны быть власти Украины, что выхватывают прямо из своих домов простых тружеников и отправляют их на передовую. И все это ради отчётности перед НАТО», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, он уже всего мог ожидать «от бессовестных и малодушных людей, но ведь всему должен быть предел».

Руководитель Чечни опубликовал видео, на котором пленные объяснили, почему они сдались с плен. По свидетельствам двоих рядовых украинского 5-го батальона теробороны Ивана Мазуна и Андрея Опришко, «украинские националисты похищают местных жителей», держат их впроголодь и при этом используют не только для ведения военных действий, но и для выполнения черновой работы. А тех, кто ослушается, даже убивают. Так было с одним из них за то, что он отказался рыть могилы.