Москва, , 13:35 — REGNUM Россия ожидает от Киева принятия своих ранее объявленных требований, а также осознания реальной ситуации. Об этом 26 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, каких уступок ожидает Россия от киевского режима.

При это Песков подчеркнул, что в этом случае идет речь не о территориальных уступках, а об осознании фактической ситуации и ее трезвой оценке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона категорическим образом не приемлет обвинения в свой адрес в том, что она якобы препятствует вывозу зерна с Украины.