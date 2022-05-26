Сеул, , 13:36 — REGNUM Решение Индии о введении запрета на экспорт пшеницы не окажет значительного влияния на Южную Корею. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление было сделано 25 мая в ходе заседания комиссии по вопросам поставок зерновых.

По данным представителей компаний, импортирующих зерно, в настоящее время на Индию приходится 4% мировых поставок пшеницы, поэтому решение индийского правительства практически не повлияет на внутреннюю ситуацию в Южной Корее, учитывая имеющиеся запасы.

В министерстве также прокомментировали решение Индии об ограничении экспорта сахара.

Читайте также: Индия решила ограничить экспорт сахара в другие страны

Сообщается, что жители Южной Кореи потребляют 1,29 млн тонн сахара в год. Из них в Индии закупается лишь 500 тонн, что составляет 0,4%. Это означает, что в поставках сахара также не ожидается каких-либо сбоев.